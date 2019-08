PSG : Neymar et Messi scandalisés de l'offre faite à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Malgré sa volonté farouche de quitter le Paris Saint-Germain, Neymar est encore et toujours un membre du club de la capitale.

Avant la fermeture du marché des transferts, prévue le 2 septembre prochain, l’international brésilien n’espère qu’une seule chose : fuir le PSG pour rejoindre l’Espagne, et si possible au FC Barcelone. Sauf que pour retourner dans son ancien club, où il a brillé entre 2013 et 2017, l’attaquant de 27 ans doit encore attendre que Paris trouve un accord avec le Barça. Ce qui n’est pas chose aisée, compte tenu du fait que la formation francilienne réclame un deal d’au moins 250 millions d’euros. Un chèque à des années-lumière des dernières propositions du FCB.

Selon Marca, le Ney aurait effectivement dit à ses anciens coéquipiers que Barcelone n’avait proposé que 140 ME pour le recruter. Une offre ridicule qui a causé la colère de la bande à Lionel Messi, pour qui le Barça « n'en fait pas assez » pour rapatrier Neymar. Désormais sous pression, le président Josep Maria Bartomeu pourrait donc tenter un dernier coup de folie pour arriver à ses fins. D’autant plus que le Real Madrid continue de rôder autour de l’Auriverde en cette fin de mercato.