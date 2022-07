PSG : Neymar et Messi sacrifiés par Luis Campos ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il y a quelques semaines, le PSG frappait un très gros coup sur le marché des transferts avec la prolongation de Kylian Mbappé.

Ciblé par le Real Madrid au mercato, Kylian Mbappé a pris tout le montre à contre-pied en prolongeant son contrat en faveur du Paris Saint-Germain. A la surprise générale, le champion du monde 2018 a fait le choix de la continuité dans la capitale française, un an après avoir émis le souhait de rejoindre le Real Madrid. « Le projet a changé » affirmait quelques jours après sa prolongation Kylian Mbappé, qui est maintenant au centre de toutes les attentions dans la capitale française. Au contraire, Neymar et Lionel Messi, qui étaient les deux grandes stars du projet du PSG, sont plus en retrait. Ils pourraient même être sacrifiés par Luis Campos durant ce mercato estival selon les informations obtenues par le site Todo Fichajes.net.

Mbappé prolongé, Messi et Neymar plus utiles au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Le média affirme que le Paris Saint-Germain songe très sérieusement à se séparer de Lionel Messi et de Neymar. Et pour cause, après la prolongation de Kylian Mbappé, lequel perçoit désormais un salaire XXL dans la capitale, les départs du Brésilien et de l’Argentin seraient vus d’un bon œil par l’état-major du PSG aussi bien pour des raisons financières que sportives. Luis Campos aurait d’ores et déjà fait savoir à Lionel Messi et à Neymar qu’ils pouvaient se chercher un nouveau club, une information évidemment à prendre avec des pincettes alors que les deux joueurs sont revenus à l’entraînement dès ce mardi alors qu’ils étaient attendus dans une semaine par le staff de Christophe Galtier. Un retour plus rapide que prévu qui prouve la motivation de Lionel Messi et de Neymar mais également de Marquinhos ou encore de Gianluigi Donnarumma, lesquels ont tous écourté leurs vacances pour revenir à l’entraînement une semaine à l’avance. Reste maintenant à connaître les décisions qui seront prises par Luis Campos alors que ces derniers jours, le nom de Neymar a circulé à Chelsea tandis que les rumeurs d’un retour de Messi au Barça ont également fleuri.