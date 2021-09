PSG : Neymar et Messi font leur cirque, la sortie polémique de Grégory Schneider

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Pour leur première titularisation en commun au PSG, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé n’ont pas brillé contre Bruges en Ligue des Champions.

Titulaire pour la première fois sous le maillot parisien, Lionel Messi a trouvé la barre transversale des Belges. En dehors de cette occasion et d’une passe en profondeur bien sentie pour Mbappé, l’international argentin n’a pas énormément pesé. C’est encore moins le cas de Neymar, totalement hors du coup et dont les mauvaises performances peuvent légitimement commencer à inquiéter. Sur son compte Twitter, Grégory Schneider a d’ailleurs été sans pitié avec les deux sud-américains du Paris Saint-Germain. Dans un tweet choc qui a logiquement provoqué une vague de réactions, le journaliste de Libération a remis en cause les bienfaits de l’association de Neymar et de Messi pour le PSG.

Hé ben voilà, c'est du foot, pas le cirque marketing qu'on nous bastonne depuis un mois. Tu es champion d'Europe avec Havertz et Werner, pas avec #Messi et #Neymar. Ne pas confondre la montée des marches du festival de Cannes avec les films. #FCBPSG #PSG #psgbruges #psgbru — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) September 16, 2021

« Hé ben voilà, c'est du foot, pas le cirque marketing qu'on nous bastonne depuis un mois. Tu es champion d'Europe avec Havertz et Werner, pas avec #Messi et #Neymar. Ne pas confondre la montée des marches du festival de Cannes avec les films. Le foot business n'a jamais empêché d'avoir une équipe. Il aide, en principe. Ils font ce qu'ils peuvent. Simplement, ce n'est pas encore une équipe » a publié Grégory Schneider sur son compte Twitter. Sans surprise, des centaines d’internautes sur Twitter ont rappelé que Lionel Messi et Neymar ont précisément été les joueurs clés du FC Barcelone à l’époque où le club blaugrana a remporté sa dernière Ligue des Champions. Reste maintenant à voir si avec le poids des années et leurs difficultés à faire les efforts défensifs, Lionel Messi et Neymar sont toujours compatibles. Surtout si l’on ajoute à leur duo un certain Kylian Mbappé. Mauricio Pochettino, qui dispose d’un effectif et d’une attaque de rêve, à fort à faire pour faire cohabiter tout ce beau monde.