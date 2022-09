PSG : Neymar et Messi déçus par la France ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Décevants la saison dernière, Neymar et Lionel Messi réalisent un début de championnat exceptionnel sous les couleurs du PSG.

En méforme la saison dernière, Neymar est revenu à son meilleur niveau pour le plus grand bonheur des supporters du Paris Saint-Germain. A l’instar de Lionel Messi, qui évolue également à un niveau bien supérieur à celui de la saison dernière, le Brésilien donne l’impression d’être enfin parfaitement à la hauteur des attentes en France et dans le cas précis à Paris. Mais selon Giovane Élber, ancien attaquant de l’OL et du Bayern Munich, Neymar n’est en vérité pas si épanoui que cela dans l’Hexagone. Interrogé par BeIN Sports, l’ancien champion de France avec l’OL a exprimé ses doutes quant au bonheur de Lionel Messi et de Neymar. Selon lui, il n’y a finalement que lorsque la petite musique de la Ligue des Champions se met à retentir que les deux stars du PSG vibrent vraiment.

Neymar et Messi pas épanouis en L1 ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« Je n’ai pas l’impression qu’il soit épanoui » a expliqué l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais et du Bayern Munich au micro de BeInSports, avant de poursuivre. « Neymar et Messi sont heureux quand ils jouent la Ligue des champions mais pas en Ligue 1. Peut-être ont-ils pensé que la France est au niveau de l’Espagne et de l’Angleterre, mais ce n’est pas encore le cas » a lâché Giovane Elber, pour qui Lionel Messi et Neymar sont très loin d’être épanouis en France, malgré le niveau très compétitif du Paris Saint-Germain. Malgré tout, la Ligue 1 affiche un niveau extrêmement intéressant depuis le début de la saison. Et même si le championnat de France n’est pas à la hauteur de la Premier League ou de la Liga, le niveau aperçu depuis le début de la saison semble assez relevé comme le prouve par exemple les bons résultats de l’OM, à égalité de points avec le PSG en ce début de saison.