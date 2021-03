PSG : Neymar et Messi, c'est à Paris ou nulle part !

Dans : PSG.

Tandis que les médias sportifs catalans évoquent la reconstitution du duo Neymar-Messi au FC Barcelone, la star brésilienne s'apprête à prolonger au PSG.

Ancien agent de Neymar, Andre Cury a fait le bonheur de Mundo Deportivo et de Sport, les deux grands quotidien sportifs barcelonais, en affirmant vendredi que « Neymar va jouer avec Lionel Messi ... mais au Barça ». Une petite phrase qui a évidemment fait du bruit au moment où l’avenir du sextuple Ballon d’Or au FC Barcelone est incertain, le joueur argentin arrivant en fin de contrat sans avoir prolongé. Mais tandis que l’on commençait à s’enflammer du côté du Camp Nou, la réalité semble devoir rapidement mettre à mal ce fantasme d’un duo Messi-Neymar recomposé sous le maillot du Barça. Au point que même les supporters catalans reconnaissent qu’Andre Cury veut probablement vendre du rêve mais sans aucun fondement derrière. Une attitude qui n'étonne pas vraiment, tant l'ancien représentant de Neymar paraît vivre seul sur sa planète.

Neymar prolonge au PSG, adieu Barcelone

Ce samedi, au lendemain des révélations de Saber Defarges sur la signature imminente d’une prolongation de contrat pour Neymar, lequel pourrait s’engager jusqu’en 2026 avec le Paris Saint-Germain, Le Parisien confirme qu’effectivement la star brésilienne est proche de signer pour quatre ans de plus avec le club de la capitale. Le clan Neymar et Leonardo auraient finalisé l’accord, et désormais c’est plus une question de timing et de communication qui va dicter la suite des événements. Autrement dit, si réellement on peut revoir Neymar et Lionel Messi sous le même maillot, ce sera celui du PSG et pas du FC Barcelone, tant pis pour Andre Cury, le Mundo Deportivo et Sport. En prolongeant jusqu'en 2026, Neymar stoppe ce fantasme et envoie directement un message à Lionel Messi, au cas où ce dernier voudrait réellement jouer de nouveau avec lui d'ici la fin de sa carrière.