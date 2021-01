PSG : Neymar et Mbappé vont rester, Pierre Ménès a le nez

Dans : PSG.

Malgré la crise économique actuelle, le PSG souhaite toujours prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé.

Certes, le Paris Saint-Germain a été lourdement impacté financièrement par la pandémie de Covid-19. Cela étant, le champion de France se veut toujours ambitieux et compétitif. Pour cette raison, les deux priorités de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi sont toujours de prolonger les contrats, bien que très onéreux, de Neymar et de Kylian Mbappé. En ce qui concerne le Brésilien, les négociations avancent très bien et un accord semble inévitable. L’attaquant français est moins chaud, et attend davantage de garanties sportives et financières. Néanmoins, Pierre Ménès estime que les deux joueurs n’auront finalement pas vraiment d’autre choix que de prolonger au PSG dans la mesure où aucun club, pas même le Real Madrid, ne sera en mesure de les rémunérer aussi grassement.

« Quand on parle de la prolongation de Neymar et de Mbappé, qui en Europe va pouvoir s’aligner sur les salaires qu’ils touchent au PSG ? Si Mbappé quitte le PSG pour aller au Real Madrid, il y va évidemment pour le projet sportif, mais aussi pour augmenter son salaire. Il n’est pas certain que le Real Madrid puisse augmenter le salaire de Mbappé par les temps qui courent. Avec Bernabeu et ses 90 000 spectateurs, je ne vous explique pas le manque à gagner pour le Real Madrid… » a lancé le chroniqueur du Canal Football Club dans une pastille digitale publiée sur les réseaux sociaux. Reste maintenant à voir si dans les faits, il sera aussi simple de prolonger Neymar et Kylian Mbappé, ce dont il y a tout de même de quoi douter. D’autant que ce mardi, le journal AS consacre sa Une à l’attaquant français du PSG, expliquant que le Real Madrid souhaite massivement dégraisser pour être en mesure d’offrir à Kylian Mbappé un salaire XXL.