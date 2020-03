PSG : Neymar et Mbappé trop forts, Paris n'a rien à craindre

Dans : PSG.

Mercredi soir face au Borussia Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain aura besoin que ses stars Kylian Mbappé et Neymar soient au top de leur forme pour espérer une qualification.

Malheureusement pour Paris, cela ne sera sans doute pas le cas du Français, grandement incertain car victime d’une angine, et qui ne s’est même pas entraîné ce mardi. Un coup dur pour le PSG, et ce n’est pas Keylor Navas qui va dire le contraire. En effet, dans une interview accordée au site officiel du Paris Saint-Germain, l’ancien gardien du Real Madrid a fait l’éloge des attaquants du PSG, indiquant qu’il ne pouvait pas arriver grand-chose au champion de France en titre avec de tels joueurs. Mbappé et Neymar sont cités, tout comme Icardi, Cavani ou encore Di Maria…

« C'est un privilège pour moi. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai toujours dit qu'être là et avoir Ney, Kylian, Edi, Mauro, Fideo, et je peux encore continuer, c'est quelque chose de fou. Ce sont tous des joueurs de très haut niveau, je suis donc très motivé parce qu'ils nous préparent bien à l'entraînement. Les affronter est toujours un test et cela nous aide. Et quand vous allez sur le terrain, vous savez que les choses vont bien se passer parce qu'ils sont responsables. Ils ont faim de victoire et je pense que le travail qu'ils font pour l'union du groupe est excellent » a indiqué Keylor Navas, qui sera toutefois aussi important, si ce n’est plus, que les attaquants du Paris Saint-Germain dans l’optique d’une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, mercredi soir au Parc des Princes.