PSG : Neymar et Mbappé se prosternent devant Zlatan

Toujours aussi impressionnant malgré ses 38 ans, Zlatan Ibrahimovic a de nombreux fans au sein même du Paris Saint-Germain.

En fin de contrat à l’AC Milan, l’attaquant suédois a officiellement prolongé son bail d’une saison ce dimanche. Auteur d’un joli retour en Italie en 2020, avec 10 buts et 5 passes décisives en 18 matchs de Serie A, Ibrahimovic a trouvé un accord avec son club lombard malgré des demandes financières très élevées, avec un salaire annuel de 7 millions d'euros nets. Et alors qu’il va récupérer le numéro 9, l’ancien buteur du PSG va pouvoir Zlataner à nouveau les défenses européennes. Au grand bonheur de Neymar, qui est un grand fan d’Ibra. « Pour moi, il est l’un des meilleurs attaquants. Pour sa force, son talent, son instinct de buteur… Bref, il a tout ! », a lancé l'international brésilien dans une interview sur la chaîne YouTube Otro.

Neymar n’est pas le premier Parisien à louer les qualités d’Ibrahimovic. Puisqu’en juillet dernier, quand le géant suédois plantait but sur but en championnat, Kylian Mbappé avait déjà affiché toute son admiration vis-à-vis du deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG : « Juste en train de regarder le replay du Milan… Zlatan quel joueur quand même. 38 ans. C’était tout pour moi bonne journée les gars ». Fans de Zlatan, Neymar et Mbappé vont donc faire plaisir aux supporters parisiens en cette période creuse, sans match.