PSG : Neymar et Mbappé restent, Herrera le comptable est cash

Davantage présent dans les médias que sur les terrains depuis sa venue au PSG, Ander Herrera a de nouveau commenté l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé.

L’international espagnol est décidément un très bon client pour la presse espagnole. En ce début de semaine, l’ancien joueur de Manchester United a de nouveau accordé une interview à l’émission El Transistor sur Onda Cero. Et bien évidemment, la question sur l’avenir de Kylian Mbappé et de Neymar est rapidement arrivée sur la table. Toujours très bavard, le milieu du PSG a indiqué que selon lui, il n’y avait tout simplement aucune chance de voir les deux stars parisiennes quitter la capitale cet été. Parole d'un véritable économiste en herbe…

« Aujourd’hui il n’y a aucune possibilité qu’ils partent. Je vois Neymar et Mbappé très impliqués et heureux. La réalité n’a rien à voir avec ce qui peut se dire. Et en plus je pense, même si je ne suis ni économiste, ni dans ses clubs, que ni le Real Madrid ni le FC Barcelone ne pourraient supporter une opération d’un tel calibre dans la situation actuelle » a indiqué Ander Herrera avant d’évoquer l’état d’esprit de Neymar, plus positif que jamais au Paris SG. « Et puis il faut savoir que Neymar est totalement impliqué dans le projet, il œuvre pour que le groupe soit fort, il organise de repas dans sa maison en plus de son anniversaire. C’est un plaisir ces partages en équipe. Je vois de plus en plus Neymar comme le successeur de Messi et de Cristiano Ronaldo pour le Ballon d’Or ». Des belles paroles qui feront plaisir aux supporters parisiens, Neymar étant toujours dans le viseur du FC Barcelone tandis que Kylian Mbappé est la priorité du Real Madrid pour le mercato estival de 2021.