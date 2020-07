PSG : Mbappé plus populaire que Neymar, sortez la CB

Dans : PSG.

Très populaire au moment de sa signature au PSG en 2017, Neymar n’est plus le joueur préféré des habitués du Parc des Princes.

De très loin, Neymar et Kylian Mbappé sont les deux joueurs qui font le plus parler du PSG à travers le monde depuis plus de deux ans maintenant. Le Brésilien et le Français ne font pas seulement parler, ils font également beaucoup vendre. Et pour cause, le site Culture-PSG a dévoilé en ce début de semaine le classement des joueurs dont les maillots se sont le plus arrachés au cours de la saison 2019-2020. Et sans grande surprise, Kylian Mbappé est le n°1 incontesté de ce grand classement, devant Neymar qui figure à la seconde place.

Cavani et Keylor Navas à la mode au PSG

Le doute pouvait être permis entre Mauro Icardi, Angel Di Maria et Edinson Cavani pour la troisième place. Mais c’est bien le Matador uruguayen qui complète le podium derrière Mbappé et Neymar. « Le maillot de Cavani avait pourtant, pendant un long moment, été moins vendu que celui de son concurrent Mauro Icardi » explique un vendeur de la boutique officielle du Paris Saint-Germain, interrogé par le média francilien, avant d’évoquer la puissance marketing d’un certain Keylor Navas. « C'est la première fois qu'on vend autant de maillots d'un gardien. C'est en général plutôt rare vu le poste et même un grand nom comme Buffon n'avait pas déclenché une vague pareille. A titre de comparaison, on a vendu plus de maillots floqués Navas que Kimpembe alors qu'il est pourtant bien vu des supporters, formé au club et champion du monde ». Chaque année réserve donc son petit lot de surprise dans ce domaine même si Kylian Mbappé restera sans doute le joueur qui fera vendre le plus de maillots tant qu’il restera au PSG…