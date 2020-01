PSG : Neymar et Mbappé protégés par les arbitres, il balance

Dans : PSG.

Dans trois semaines, le Paris Saint-Germain sera sur la pelouse de Dortmund pour y défier le Borussia dans le cadre des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Un rendez-vous que le club de la capitale espère disputer au grand complet, avec notamment Neymar dans ses rangs. Depuis deux ans, c’est privé de son meilleur joueur, recruté pour 220 ME en 2017, que le PSG doit faire face aux grandes échéances européennes. Pour l’heure, tous les signaux sont au vert pour Neymar, brillant en Ligue 1 depuis plusieurs semaines et encore auteur d’un magnifique doublé face à Lille dimanche soir. Sur l’antenne de Canal +, l’ancien arbitre Tony Chapron a d’ailleurs évoqué la gestion de Neymar par les arbitres de Ligue 1. Pour le consultant de la chaîne cryptée, il ne fait aucun doute que tout sera mis en œuvre au sein du championnat de France pour protéger au mieux l’ancien ailier du FC Barcelone à l’approche des grands rendez-vous de Ligue des Champions.

« Ce qu’il faut avoir en tête, et l’histoire nous le prouve, c’est qu’à l’approche de la Ligue des Champions, certains joueurs vont être ultra-protégés en Ligue 1. Je pense notamment à Neymar qui a été blessé ces dernières saisons juste avant les échéances européennes. Et selon moi, les arbitres ont en tête cet élément-là. Ils vont peut-être surprotéger Neymar en pensant que, si jamais il se blesse, toute la faute va retomber sur leurs épaules. L’approche des arbitres sera différente avec les joueurs du PSG par rapport aux autres joueurs car ceux de Paris sont exposés médiatiquement, notamment Neymar et Mbappé. Ils attirent les caméras, donc les arbitres seront beaucoup plus vigilants avec eux » a confié Tony Chapron, pour qui il est évident que les hommes en noir seront très sévères avec les défenseurs qui oseraient y aller un peu trop fort sur Neymar, Mbappé and Cie lors des prochains matchs de Ligue 1.