PSG : Neymar et Mbappé ont trouvé plus fort qu’eux en Ligue 1

Considérés comme les meilleurs joueurs de Ligue 1, Neymar et Kylian Mbappé ne sont pourtant pas les dribbleurs les plus efficaces. Les deux attaquants du Paris Saint-Germain sont devancés par le Rennais Jérémy Doku, ce dont le Belge n’est pas peu fier.

Recruté pour 26 millions d’euros afin de succéder à Raphinha, Jérémy Doku n’a pas répondu aux attentes du Stade Rennais au niveau des statistiques. L’ailier de 18 ans vient d’inscrire son premier but en Ligue 1 et ne compte que 2 passes décisives. Pas de quoi affoler l’ancien joueur d’Anderlecht qui rappelle que l’efficacité dans la surface adverse n’a jamais été son point fort.

« Ce sont surtout les gens qui regardent les statistiques, s’est défendu Jérémy Doku pour le média belge HLN. Les gens en Belgique savent très bien que je n’ai pas beaucoup marqué dans le passé. Je ne suis pas Zlatan Ibrahimovic. Attention, je comprends qu’il y ait des critiques quand on ne regarde que les stats. Mais ceux qui voient chaque match savent que je m’en sors bien. Sinon, je ne serais pas toujours dans l’équipe de départ, non ? » En effet, la recrue phare de l’été dernier avait la confiance de Julien Stéphan et garde celle de Bruno Genesio grâce à ses qualités de percussion.

« Je suis le meilleur dribbleur de L1 »

« Quand j’étais petit, on disait souvent que je dribblais trop, a raconté le Rennais. Ils me disaient d’arrêter. Mais j’ai continué. C’est un conseil que je donne aux jeunes dribbleurs : continuez à le faire, même si vous n’y arrivez pas tout de suite. Ne vous cachez pas. Cela dépend en grande partie de la confiance en vous. Quand je dribble, je sais que je passe mon homme une fois sur deux. J’ai vu les statistiques récemment. Je suis le meilleur dribbleur de la Ligue 1. Pas mal dans un championnat avec Neymar et Mbappé, hein. »

Si Jérémy Doku affiche sa fierté, c’est pour mieux répondre aux critiques, mais aussi pour souligner la compétitivité du championnat français. « Des stars de haut niveau jouent ici, les joueurs sont plus forts et plus rapides qu’en Belgique, a comparé le Diable Rouge. On ne voit pas un Neymar ou un Mbappé dans le championnat belge. De plus, toutes les équipes peuvent gagner ici. Nantes a récemment gagné contre le PSG. Même les "petites" équipes se débrouilleraient très bien en Belgique. » Pas sûr que ses compatriotes apprécient le commentaire.