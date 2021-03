L1 : Genesio évite le clash avec Memphis Depay

Dans : OL.

Désormais entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio a répondu ce samedi aux propos de Memphis Depay, qui préfère très clairement le coaching de Rudi Garcia.

Vendredi, en conférence de presse, Memphis Depay avait évoqué sa relation avec Rudi Garcia, et l’attaquant néerlandais de l’Olympique Lyonnais a avait reconnu se sentir nettement mieux avec l’actuel entraîneur de l’OL qu’avec Bruno Genesio. « Ma meilleure saison ? J’étais aussi satisfait en 2018, l’équipe est différente, le coach aussi, j’avais marqué beaucoup de buts en sortant du banc à l’époque. Si Rudi Garcia avait été là à l’époque j’aurais pu faire encore mieux car il m’a donné beaucoup de confiance et de responsabilité, c’est le genre de coach qui fait que je peux donner le meilleur de moi-même, c’est un coach pour lequel je me suis battu. Avant il y avait peut-être un manque de confiance et de communication », avait expliqué Memphis Depay. Des propos qui ont été rapportés à l’actuel entraîneur du Stade Rennais.

Genesio et Depay se croisent à Lyon

Pour Bruno Genesio, qui s’est exprimé sur Canal+, pas besoin de se lancer dans une polémique puérile. « La déclaration de Memphis Depay ? Je n’ai pas grand-chose à répondre à cela si ce n’est que je crois que c’est avec moi qu’il a fait sa meilleure saison à Lyon au niveau des statistiques, même si celle-ci n’est pas terminée. De l’avoir mis quelques fois remplaçant, cela lui sert aujourd’hui. A la fois pour être le très bon joueur qu’il est aujourd’hui mais aussi peut-être en tant que meilleur équipier. Je vois effectivement qu’il prend plus de responsabilités et que, dans l’état d’esprit, c’est l’un des leaders de cette équipe. Je me dis que j’ai certainement eu une influence sur son comportement d’équipier. Finalement il a fait sa meilleure saison avec moi. Il a aussi déclaré aussi que j’était un très bon entraîneur, mais je prends ça avec beaucoup de détachement. Je l’ai d’ailleurs croisé récemment à Lyon et il n’y a pas de problème », a expliqué Bruno Genesio, qui estime que Memphis Depay a le droit d’avoir un tel avis, même s’il le juge un peu erroné.