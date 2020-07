PSG : Neymar et Mbappé, ils font transpirer Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Nasser Al-Khelaïfi a le droit de s’en réjouir, il a de grandes chances de vivre un été plus tranquille que prévu en ce qui concerne le traitement médiatique de ses deux stars.

L’année dernière, après une saison ratée, Neymar avait boudé la reprise pour revenir au FC Barcelone, tandis que Kylian Mbappé avait mis le feu lors des Trophées UNFP en annonçant que si le Paris SG continuait à être décevant, il irait voir ailleurs. Les deux stars offensives ont retrouvé la sérénité en même temps que les terrains, et leur présence sous le maillot parisien la saison prochaine ne fait guère de doute. Mais le nerf de la guerre, c’est l’objectif été 2021, où les deux joueurs seront à un an de la fin de leur contrat. La priorité des dirigeants parisiens est de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, qui ne peut pas être à la merci de signer au Real Madrid aux yeux de l’Emir du Qatar en personne.

Et en ce qui concerne Neymar ? Le Parisien fait le point sur la situation du Brésilien, et évoque une volonté plus malléable de la part du PSG. Nasser Al-Khelaïfi, donne clairement la priorité à une prolongation de Mbappé, et attend de voir si Neymar est capable de porter l’équipe sur ses épaules à Lisbonne pour le Final 8. Depuis l’épisode de l’été 2019, la prolongation de l’ancien prodige de Santos n’est plus considérée comme capitale, et à ce titre, une vente n’est désormais plus écartée. Car Nasser Al-Khelaïfi voit la pression monter en vue de l’avenir, et craint énormément un été 2021 tendu si jamais Neymar et Mbappé se retrouvaient tous les deux à un an de la fin de leur contrat, avec la menace d’un double départ pour zéro euro un an plus tard.