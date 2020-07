PSG : L’annonce forte du Qatar sur Mbappé !

Dans : PSG.

L'Emir du Qatar débarque dans le dossier Kylian Mbappé, et affiche ses ambitions.

Assuré de rester au PSG cet été, Kylian Mbappé peut se concentrer sur la fin de saison passionnante qui attend son équipe. Pour l’attaquant français, le mercato 2020 sera donc à suivre de loin, sachant qu’il ne sera pas concerné par un transfert, quoi qu’il se passe dans les prochaines semaines selon ses propres mots. Nasser Al-Khelaïfi est ravi d’avoir cette épine en moins, l’épisode Neymar de l’été 2019 ayant rappelé que l’avenir d’une star peut faire des ravages dans le vestiaire quand le dossier devient compliqué à gérer. En ce qui concerne Mbappé, ce seront surtout les discussions autour d’une éventuelle prolongation qui détermineront les futurs soucis du PSG à l’été 2021. Le Real Madrid est à l’affût et entend bien passer à l’action dans un an, avec la conviction que le Paris Saint-Germain sera obligé d’étudier une vente si l’ancien monégasque se retrouve à un an de la fin de son bail. Mais qu’en pense l’Emir du Qatar, décisionnaire dans tout ce qui concerne les superstars du club? A Doha, on ne se transige pas sur l’avenir de Mbappé, et la volonté de le prolonger pour qu’il soit encore sous le maillot parisien en 2022 lors de la Coupe du monde au Qatar est désormais sur la table.

« Car au Qatar, on ne veut pas entendre parler d'une vente, quel que soit le prix. Le propriétaire du club s'attend au moins à boucler les trois prochaines saisons, jusqu'au Mondial organisé dans son pays, avec Mbappé au PSG. C'est son vœu. Il a transmis ses ordres à l'équipe dirigeante parisienne », annonce ainsi Le Parisien, pour qui l’Emir du Qatar a mis la pression sur Nasser Al-Khelaïfi afin de retenir Mbappé à Paris. La mission sera certainement la plus délicate du président parisien depuis son intronisation en 2011, car aucune négociation n’a réellement avancé à ce sujet. Pour le moment, quelques rendez-vous ont eu lieu entre le PSG et les représentants du joueur, mais le tempo est dicté par Mbappé lui-même, qui préfère « se concentrer sur le sportif » et repousse donc toute discussion sérieuse. Il faudra bien y venir un jour, mais pour l’heure, il y a plus important que la volonté du Qatar ou son futur transfert, avec la volonté collective de démonter que le PSG peut enfin justifier son statut de prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions.