PSG : Les 4 fantastiques à Dortmund, Pierre Ménès dit non

Le 18 février prochain, le Paris Saint-Germain affrontera le Borussia Dortmund dans le cadre du 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Un véritable choc pour lequel Thomas Tuchel devra effectuer les bons choix tactiques. Depuis quelques semaines, le coach du PSG opte la plupart du temps pour un 4-4-2 très offensif avec les « 4 fantastiques » en attaque, à savoir Neymar, Mbappé, Di Maria et Icardi. Mais à l’extérieur, face à une équipe aussi joueuse que le Borussia Dortmund, le technicien de 46 ans prendra-t-il le risque de jouer avec quatre attaquants ? Ce n’est pas certain selon Pierre Ménès, qui a proposé sa solution dans une vidéo publiée par Canal Plus.

« Dortmund est une équipe très forte en attaque et faible en défense. Il va falloir surveiller l'état de forme des joueurs. Le seul indiscutable, c'est Neymar. Si c'était moi, j'enlèverais Mauro Icardi, surtout à Dortmund où il y aura des situations de contres, et je mettrais un milieu de plus, avec Leandro Paredes au milieu et Marquinhos en défense » a confié Pierre Ménès, qui ferait donc débuter Paredes aux côtés de Verratti et de Gueye au milieu de terrain, confiant les clés de l’attaque à Neymar, Di Maria et Mbappé en pointe. Une solution qui ne devrait pas déplaire aux supporters parisiens, lesquels ont constaté comme tout le monde que le PSG a terriblement souffert face à Monaco dimanche soir en jouant dans son 4-4-2.