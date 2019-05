PSG : Neymar et Mbappé font flipper Tuchel au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En conférence de presse il y a une semaine, Thomas Tuchel affirmait que l’avenir de Kylian Mbappé et de Neymar ne dépendait pas seulement de lui.

Pas « naïf », le coach allemand clamait son envie de conserver ses deux stars, sans rien promettre pour autant. Présent dimanche au Grand Prix de Monaco, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a tenu un discours similaire. Au micro de Sky Sports, il a notamment répété qu’il refusait de se montrer naïf, bien conscient qu’il n’avait aucun poids dans ces deux dossiers qui ne le rend pas forcément serein…

« Les choses sont ainsi, il y a beaucoup de spéculation, ce qui va avec le talent et la qualité. Neymar et Mbappé ? En tant que manager et coach, mon souhait est clair, je veux que tous mes joueurs restent au PSG et dans ce projet. Le travail n'est pas fini, il ne fait que commencer. Mon vœu est clair mais je ne peux rien promettre, ce serait naïf et je ne veux pas être naïf dans ce business » a confié Thomas Tuchel, qui se battra pour conserver Neymar et Kylian Mbappé. Mais que l’on ne sent pas vraiment serein au sujet de l’avenir des deux stars parisiennes, convoités par le Real Madrid au mercato.