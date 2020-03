PSG : Icardi ou Cavani, Daniel Riolo tranche le débat

Dans : PSG.

Titulaire contre les Girondins de Bordeaux la semaine dernière, Edinson Cavani était de nouveau préféré à Mauro Icardi pour la réception de Dijon, samedi (4-0).

Associé à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque, le Matador du PSG n’a pas marqué. Il a même raté trois grosses occasions, mais son activité ainsi que son influence dans le jeu de Paris ont globalement été appréciés. A tel point que ce dimanche, la majorité des observateurs invités à s’exprimer estiment qu’Edinson Cavani est désormais devant Mauro Icardi dans la hiérarchie des attaquants à Paris, et qu’il ne serait pas illogique de voir l’Uruguayen titulaire face au Borussia Dortmund en 8e de finale retour de la Ligue des Champions dans dix jours au Parc des Princes.

C’est également l’avis de Daniel Riolo, pour qui un Edinson Cavani à 100 % est tout simplement indispensable au Paris Saint-Germain. Un avis très tranché que devrait partager la majorité des supporters de Paris, très attachés au meilleur buteur de l’histoire de leur club. « Comme souvent quand Cavani est en forme physique et en confiance on lui voit faire des gestes techniques qu’on croit habituellement pas faits pour lui. Joueur particulier et indispensable dans ce PSG ! » a estimé Daniel Riolo sur son compte Twitter. Après la rencontre, Thomas Tuchel avait salué le match de ses deux attaquants car pour rappel, Mauro Icardi a marqué après avoir remplacé… Edinson Cavani. « Les occasions manquées de Cavani, c’est de la malchance, pas une question de technique. On a donné quelques minutes à Mauro et il a marqué avec son premier ballon. C’est bien pour Mauro, c’est bien pour l’équipe ». Reste maintenant à voir qui aura les faveurs du coach allemand pour le déplacement à Lyon en Coupe de France…