PSG : Neymar et Mbappé fatigués, l’heure de Jesé a sonné

Dans : PSG.

Ce vendredi, le PSG se déplace à Nîmes avec une liste colossale de joueurs indisponibles pour différentes raisons.

La trêve internationale a fait mal au Paris Saint-Germain, dont l’entraîneur Thomas Tuchel devra composer sans Verratti, Draxler, Marquinhos, Kurzawa, Di Maria, Dagba, Danilo Pereira, Bernat ou encore Icardi, tous absents pour diverses raisons (blessure, Covid-19 ou suspension). C’est un groupe décimé qui va ainsi faire le déplacement à Nîmes, sans compter que certains joueurs à priori disponibles pourraient être ménagés, selon les informations du Parisien. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé, qui a joué 90 minutes en Croatie mercredi soir et de Neymar, lequel est rentré seulement jeudi d’Amérique du Sud et qui a ressenti quelques douleurs au dos durant la trêve.

Mbappé et Neymar préservés avant Manchester ?

Dans l’idéal, Thomas Tuchel aimerait préserver ses deux stars dans l’optique du match de Ligue des Champions au Parc des Princes face à Manchester United, mardi soir. Une absence qui pourrait profiter à Moise Kean, mais également… à Jesé. « Heureusement, certains sont bel et bien prêts. A commencer par Rafinha. Moise Kean pourrait aussi disputer ses premières minutes à Nîmes. Quant aux Titis Fadiga ou Ruiz-Atil, ils devraient profiter de l’absence de nombreux cadres pour engranger du temps de jeu. Tout comme Jesé, resté en salle jeudi, mais qui devrait faire partie du groupe » note le quotidien, pour qui l’ancien attaquant du Real Madrid pourrait bien apparaître pour la deuxième fois de la saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, après son entrée insignifiante face au Racing Club de Lens lors de la deuxième journée de Ligue 1, début septembre. L’Espagnol ne devrait toutefois pas débuter puisque la tendance est à ce que le trio offensif du Paris SG soit formé de Sarabia, Rafinha et Kean tandis que Fadiga, Paredes et Gueye sont pressentis pour animer le milieu de terrain. Moins d’absents en défense avec Bakker, Kimpembe, Diallo et Florenzi, tous opérationnels.