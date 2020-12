PSG : Neymar et Mbappé en feu, Lizarazu en panique pour Lyon

Dans : PSG.

Très ambitieux, Lyon devra contenir le duo explosif composé par Neymar et Kylian Mbappé pour espérer faire un résultat face au PSG.

Sur la pelouse du Parc des Princes, les deux hommes ont livré un récital contre Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions. De toute évidence, il sera très difficile pour l’OL de résister au Français et au Brésilien, si les deux hommes sont dans la même forme ce dimanche soir. Un constat dressé par Bixente Lizarazu, lequel a estimé sur l’antenne de TF1 que le duo Neymar-Mbappé était le facteur X du choc à venir entre l’OL et le PSG. L’ancien défenseur de l’Equipe de France et du Bayern Munich pense toutefois que si les hommes de Rudi Garcia parviennent à contenir les deux stars du PSG, alors Lyon a toutes ses chances et ce match pourrait marquer un véritable tournant dans cette Ligue 1.

« Lyon monte en puissance. Après c’est le PSG , une équipe qui a deux phénomènes. Neymar est en pleine forme. En Ligue des champions, il a fait gagner son équipe à lui tout seul. Son association avec Mbappé peut être aussi fantastique. Il va y avoir un duel avec son compatriote Marcelo, ça peut être explosif. Neymar, c’est quelqu’un qui peut sortir du match assez facilement. Il peut oublier qu’il joue un match et qu’il est en équipe. Ce duel avec Marcelo c’est le seul petit écueil pour Neymar. Et ça peut tourner dans un sens comme dans l’autre… Maintenant, ce match, c’est un vrai point de bascule. Une victoire de Lyon et ils prennent la tête du Championnat, ou le PSG gagne et remet tout le monde à distance » a commenté Bixente Lizarazu, lequel attend ce choc de la Ligue 1 avec impatience. Il faut dire que cette saison plus que jamais, le championnat est très serré et le Paris SG semble avoir trois sérieux concurrents avec Lyon, Marseille et Lille.