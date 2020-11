PSG : Neymar et Mbappé dans le deal, l’incroyable coup de fil à Ramos !

Dans : PSG.

Convoité par le Paris Saint-Germain pour l’été prochain, lorsque son contrat au Real Madrid arrivera à son terme, Sergio Ramos aurait reçu l’appel de Neymar.

A en croire la radio RMC, mieux vaut ne pas s’emballer sur la rumeur Sergio Ramos. Le défenseur central du Real Madrid, bientôt en fin de contrat et actuellement en discussions pour prolonger, utiliserait le Paris Saint-Germain pour négocier le meilleur bail possible. Une situation qui agacerait la direction francilienne. Mais pendant ce temps-là, nos confrères espagnols continuent d’affirmer que le capitaine merengue a bien reçu une proposition concrète du champion de France. Et pour le convaincre d’accepter cette offre, le journaliste Alfredo Duro assure que le Parisien Neymar l’a lui-même contacté pour lui présenter de séduisants arguments.

« Neymar a directement demandé à Sergio Ramos quelle était sa situation, s'il allait continuer au Real Madrid ou s'il comptait rejoindre une autre équipe, a raconté le spécialiste dans l’émission El Chiringuito de Jugones. S'il veut venir au PSG, parce que Neymar sait que le PSG lui a fait une offre, Neymar lui a dit mot pour mot : "Sergio, le jour où tu me dis que tu acceptes de signer au PSG, je prolongerai le lendemain au PSG, et Mbappé prolongera le surlendemain. Si tu viens, on gagnera au minimum deux coupes d'Europe." » Reste à savoir si Paris a vraiment les moyens de conserver ses deux stars et d’attirer un défenseur central de ce calibre.