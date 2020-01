PSG : Neymar et Mbappé chouchoutés, le vestiaire adore

Dans : PSG.

Le Paris SG n’est pas tombé dans le piège à Pau ce mercredi soir, avec un succès 2-0 qui démontre l’application et le sérieux mis par les remplaçants parisiens.

Thomas Tuchel avait en effet beaucoup fait tourner pour cette rencontre, tout d’abord pour éviter l’accumulation de fatigue, mais aussi parce que la Coupe de France permet de donner du temps de jeu aux remplaçants, comme ce fut le cas aux tours précédents face à Linas et Lorient. En plus de cela, il y a eu un paramètre décisif avec l’état de la pelouse de Pau, qui était catastrophique et a pu provoquer la sérieuse blessure de Colin Dagba. Pas de quoi donner envie à l’entraîneur du PSG d’aligner ses stars comme Kylian Mbappé et Neymar. Tant pis pour les spectateurs palois venus en nombre, mais c’est un choix assumé et même partagé par les autres joueurs. Comme en atteste la déclarations d’Ander Herrera dans Le Parisien, l’Espagnol faisant bien comprendre que les superstars n’avaient pas à se casser la tête sur de tels terrains.



« Le PSG qui joue sans Neymar et Mbappé ? Ils ont besoin de repos oui. Nous, nous sommes là pour aider. On a beaucoup de possibilités. C'est formidable pour notre coach et difficile pour les autres équipes ! Quand vous jouez au PSG vous ne pouvez pas être égoïste. Thilo (Kehrer) n'a pas joué pendant longtemps et il a été très bon. Pablo (Sarabia) est là pour marquer des buts. Choupo c'est la même chose. Mauro (Icardi) a joué avec beaucoup d'humilité. On doit continuer comme ça », a prévenu le milieu de terrain espagnol, qui n’est pas considéré comme un joueur titulaire pour les gros matchs, mais profite de son temps de jeu et démontre surtout un état d’esprit irréprochable.