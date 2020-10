PSG : Neymar et Mbappé choqués par le mercato de Paris

Dans : PSG.

Cet été, le mercato du Paris Saint-Germain a provoqué quelques distensions en interne au sein du club de la capitale.

Ce n’est plus un secret, Leonardo et Thomas Tuchel ne partagent pas vraiment la même vision du football, et cela s’est de nouveau vérifié cet été durant le mercato. Révolté par les départs de Tanguy Kouassi au Bayern Munich et de Thiago Silva à Chelsea, l’entraîneur allemand avait exigé la venue d’un défenseur central… qui n’est jamais arrivé. Leonardo lui a offert Rafinha, Florenzi, Kean et Danilo Pereira, mais l’effectif du PSG semble tout de même s'être appauvri, quand on sait que Meunier, Cavani ou Choupo-Moting ont également fait leurs valises tandis que Bernat s’est gravement blessé (rupture des ligaments croisés) et n’a pas été numériquement remplacé au mercato.

A en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, Thomas Tuchel n’est pas le seul Parisien à sérieusement douter de la compétitivité de l’effectif du PSG. Et pour cause, le média rapporte que plusieurs poids lourds du vestiaire, dont Neymar, Kylian Mbappé ou encore Marquinhos, n’ont pas hésité à parler directement à Leonardo en fin de mercato afin d’exprimer leurs inquiétudes. Il faut dire que tous les départs n’ont pas été compensés, et les joueurs recrutés ne sont pas vraiment des cadors européens à leur poste. Le mercato du PSG est d’autant plus décevant que Thomas Tuchel, conscient des contraintes financières, n’avait pas exigé des joueurs très chers sur le marché des transferts. Mais l’Allemand aurait aimé être écouté au moment où il a glissé les noms de Luis Suarez (Barcelone, vendu à l’Atlético de Madrid) et Antonio Rudiger (Chelsea). Cela n’a pas été le cas, et l’ancien du Borussia Dortmund devra donc concourir avec cet effectif en Ligue des Champions cette saison…