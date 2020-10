PSG : Le Qatar prêt à retirer sa Carte Bleue à Al-Khelaifi ?

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain n’a pas réalisé de folie au mercato avec les signatures à moindre coût de Moise Kean, Alessandro Florenzi, Danilo Pereira et Rafinha.

Dans un contexte sanitaire et financier extrêmement délicat, le PSG n’a pas engagé de grosses sommes et a privilégié des prêts avec option d’achat. Un moyen de différer dans le temps les paiements, ce qui n’était absolument pas dans les habitudes du club de la capitale ces dernières années. Au-delà du contexte financier délicat en raison de la crise du Covid-19, l’engagement du Qatar à Paris pose question, à moins de deux ans de la Coupe du monde à Doha. Et pour cause, Romain Molina estime que l’Emir du Qatar ne souhaite désormais plus se ruiner dans le Paris Saint-Germain.

« Le Qatar ne veut plus financer le PSG ! Ils pourraient toujours s’arranger avec des contrats de sponsoring venus du Qatar, ce qui est justifiable d’un point de vue touristique par exemple. Mais non, ils ne veulent plus sortir d’argent pour le PSG, car ils ont d’autres priorités. QSI veut que le club soit auto-suffisant. Sauf que dans le même temps, le PSG doit assumer les contrats colossaux de Neymar et de Mbappé. Donc à ce niveau-là, ça pèse dans les finances. Il ne faut pas s’étonner du dernier mercato. Surtout qu’il n’y a pas de ventes… Les mecs partent libres… Les joueurs en fin de contrat sont en position de force, car ils savent que le PSG ne peut plus se permettre de perdre des joueurs gratuitement, donc ils en profitent. Les dossiers Draxler et Bernat seront à suivre, car il y a de l’argent en jeu » a lancé le spécialiste sur YouTube. Reste maintenant à voir si cette théorie très inquiétante pour l’avenir du Paris Saint-Germain se confirmera dans les mois à venir ou si tout cela n'aura été que du vent du côté du Parc des Princes.