PSG : Objectif prolongation, Neymar aime Paris !

Auteur d'un triplé ce mercredi soir face à Basaksehir, Neymar a évoqué sa situation personnelle au PSG. Et la star est très clairement décidée à continuer sa carrière à Paris.

Il y a une semaine jour pour jour, Neymar avait lancé une bombe en déclarant après la victoire du PSG contre Manchester United qu’il avait l’intention de jouer avec Lionel Messi, sans toutefois dire dans quel club. La star de la Seleçao et Paris Saint-Germain laissait libre court aux interprétations sur son avenir immédiat, alors qu’il est lié avec le club de la capitale jusqu’en 2022. Mais, pour en revenir à son seul cas, Neymar a été nettement plus précis dans la foulée du probant succès du PSG face à Basaksehir, match durant lequel il a marqué un triplé. Au micro de RMC, l’ancien joueur du FC Barcelone a reconnu qu’une prolongation de contrat lui semblait être la décision la plus probable.

Sans tourner autour du pot, ce qui lui est parfois reproché, Neymar a confié son optimisme. « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et on va voir ce qu'il se passera à l'avenir », a expliqué l’international brésilien, dont l’attitude a très clairement changé depuis le début de l’année 2020. On est loin du Neymar agacé et agaçant qui avait plusieurs fois montré qu’il regrettait sa signature au PSG. Et forcément c’est très bon signe pour le Paris Saint-Germain. Car avec un Neymar en forme et radieux, le club de la capitale peut vraiment rêver plus haut en Ligue des champions, ce qui est leur unique obsession commune.