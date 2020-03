PSG : Neymar et l'affaire de viol, nouvelles révélations à venir ?

Dans : PSG.

Au cœur de l’été, Neymar était accusé de viol par Najila Trindade, une jeune brésilienne venue spécialement à Paris pour le rencontrer.

Les faits supposés se seraient déroulés au mois de mai dans la capitale française, mais Najila Trindade avait attendu de renter au Brésil pour porter plainte contre Neymar. Après l’enquête, l’affaire avait été classée sans suite pour le plus grand soulagement de l’attaquant du PSG. Du côté de la plaignante en revanche, poursuivie pour dénonciation calomnieuse et extorsion, c’était clairement la soupe à la grimace comme l’indiquait en septembre dernier son avocat Cosme Araujo. « Le classement de l'enquête était bizarre, cela n'aurait pas pu arriver. Mais malheureusement, une guerre est très difficile avec d'un côté la fourmi et de l'autre l'éléphant, en termes de disproportion, de pouvoir économique et financier » expliquait-il.

Et alors que cette affaire semblait classée, oubliée et enfouie très profond, voilà que l’on reparle de Neymar et de Najila Trindade au Brésil. Et pour cause, Fox Sports indique ce mercredi qu’un cabinet d’avocats basé à Santos au Brésil a été cambriolé. Et l’un des éléments subtilisés par les malfaiteurs serait tout simplement l’accord de confidentialité signé par Najila Trindade avec un avocat concernant le dossier Neymar. Pour l’heure, on ne sait pas si les malfaiteurs recherchaient ce document en particulier, mais nul doute qu’il contient des informations confidentielles sur le dossier liant Neymar à Najila Trindade. Reste maintenant à voir si les malfaiteurs divulgueront publiquement des informations à ce sujet dans les prochaines heures. De son côté, la police de Santos travaille d’ores et déjà d’arrache-pied afin d’identifier le ou les responsables de ce cambriolage très gênant…