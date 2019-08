PSG : La plainte contre Neymar officiellement classée sans suite !

Dans : PSG, Info.

Conformément aux préconisations des enquêteurs et comme pressenti ces dernières heures, la justice de Sao Paulo a classé sans suite la plainte pour viol déposée à l’encontre de Neymar par une jeune femme brésilienne.

Pour rappel, Neymar est accusé par Najila Trindade Mendes de Sousa, une mannequin brésilienne, de l’avoir violé dans un hôtel à Paris le 15 mai dernier. Le joueur, qui a toujours clamé son innocence haut et fort, obtient donc gain de cause ce vendredi. « Je veux remercier tous nos amis pour leur soutien, les fans pour leurs prières et la confiance de nos partenaires, qui ont toujours cru en l'innocence de mon fils. C'est un pas de plus, un pas de géant » indiquait, plus tôt dans la journée, le père de l’international brésilien.