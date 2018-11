PSG : Neymar et Jorge Mendes critiquent l'organisation de Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Avant d’obtenir la signature de Thilo Kehrer cet été, le Paris Saint-Germain a longtemps discuté avec son compatriote Jérôme Boateng.

Finalement, les négociations avec le défenseur central du Bayern Munich n’ont pas abouti. Ce qui a provoqué la colère du club bavarois ! En effet, le champion d’Allemagne a vivement critiqué le comportement du directeur sportif Antero Henrique. Un épisode qui s’ajoute à l’agacement de l’influent Jorge Mendes, tout aussi effaré par la gestion du PSG au mercato.

« Certains agents comme Jorge Mendes sont surpris par l’organisation du PSG, raconte Paris United dans le tome II du livre « PSG, Révélations d’une révolution ». En privé, le célèbre agent portugais affirme que le club parisien "c’est du n’importe quoi". Il confie à d’autres agents qu’il ne veut plus travailler avec le PSG. "La parole du lundi n’est pas celle du mardi". Il pense que Paris est un club instable et que Neymar partira rapidement. (...) Pour Mendes, le point faible du club est son directeur sportif et l’absence de cohérence entre les dirigeants. »

Neymar critique aussi le PSG

En gros, l’homme qui représente notamment Cristiano Ronaldo considère que trop de personnes ont leur mot à dire dans les décisions du club. « Au PSG, même le jardinier peut donner son avis sur des joueurs », a confirmé le président de Tottenham Daniel Levy. Autant dire que Paris se fait une réputation peu flatteuse sur le marché des transferts. Ce qui n’a pas échappé à Neymar. « Le Brésilien pense que l’organisation du club est "una puta mierda" », relaye le site de 20 Minutes. On comprend mieux pourquoi Paris veut modifier son organigramme…