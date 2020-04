PSG : Neymar est unique, le forcing pour l'après-Messi continue

Dans : PSG.

L’été dernier, le FC Barcelone a misé sur Antoine Griezmann pour renforcer son attaque mais de toute évidence, c’est Neymar qui était la priorité des dirigeants catalans.

L’adaptation difficile du Français au FC Barcelone a conforté la direction catalane sur son premier choix, et devrait donc lancer de nouvelles manœuvres pour recruter le n°10 du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. Via des offres de prêt ou de paiements échelonnés dans le temps, Barcelone tentera de convaincre Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo de lâcher Neymar. Et si le Barça s’obstine à ce point dans le dossier menant au Brésilien, c’est que ce dernier est en réalité le seul joueur au monde capable de prendre la relève de Lionel Messi selon Mazinho, vainqueur de la Coupe du monde 1994 avec la sélection auriverde.

« Barcelone serait ravi s’il pouvait revenir demain. Il est le remplaçant naturel de Messi. Il n’y en a pas d’autre pour remplacer Messi » a clairement indiqué sur Radio Marca l’ancien joueur du Brésil, pour qui Neymar est donc l’unique piste viable pour le FC Barcelone. Des propos qui rappellent étrangement ceux de Rivaldo, lequel était sur la même longueur d’onde il y a quelques semaines, et indiquait également que la seule option pour Barcelone d’assurer la succession de Lionel Messi était de recruter Neymar. « Un jour, son dernier match arrivera et il quittera le football. Aujourd’hui, il fait encore la différence et marque des buts, mais il faudrait qu’il y ait un jour un autre joueur qui tienne son rôle. Et à mes yeux, il n’y a qu’un seul joueur qui est en mesure de remplacer Messi à Barcelone et c’est Neymar. Il a eu tort de quitter le Barça, mais s’il y revient il pourra faire ce que Messi est en train de faire ». Reste maintenant à voir si le FC Barcelone parviendra à boucler le retour du seul joueur au monde capable de succéder à l’immense Lionel Messi au FC Barcelone…