PSG : Neymar au Barça, il n'y a pas que le transfert qui bloque !

Dans : PSG.

Comme l’été dernier, Barcelone tentera de boucler le retour de Neymar en provenance du PSG durant le prochain mercato.

En août dernier, Leonardo avait été particulièrement inflexible au moment de négocier le transfert de Neymar avec les dirigeants de Barcelone. Cet été, la direction du Paris Saint-Germain pourrait se montrer plus ouverte aux négociations, en fixant le prix de l’international brésilien aux alentours de 150 ME. Mais selon les informations du Mundo Deportivo, l’équation financière sera toujours aussi compliquée à résoudre pour Barcelone. Et cela ne concerne pas uniquement l’indemnité de transfert puisque le quotidien catalan dévoile que le salaire record de 36 ME par an perçu par Neymar au PSG est tout simplement hors d’atteinte pour Barcelone.

L’été dernier, Neymar avait informé les dirigeants catalans qu’il était prêt à baisser son salaire de 36 à 25 ME par an pour revenir à Barcelone. Un chiffre encore trop élevé pour le Barça, qui ne semble définitivement pas en mesure de boucler le come-back de la star du PSG. Plus que jamais, c’est donc vers Lautaro Martinez que le champion d’Espagne devrait foncer cet été afin de renforcer sa ligne d’attaque. Une information confirmée par le Mundo Deportivo, qui indique que le recrutement de l’avant-centre de l’Inter Milan sera beaucoup moins difficile à boucler. L’indemnité de transfert devrait être inférieure à celle de Neymar (environ 110 ME pour Lautaro) et surtout, le salaire du Milanais n’a absolument rien à voir avec celui du Parisien. De plus, le média confirme que Lionel Messi et Luis Suarez ont validé à 100 % le recrutement de Lautaro Martinez, avec qui ils imaginent parfaitement former le trio du futur à Barcelone. Quid d’Antoine Griezmann dans tout cela ? L’avenir du champion du monde français devrait à nouveau faire les gros titres de la presse espagnole dans les prochains jours…