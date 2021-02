PSG : Neymar est une « pleureuse », l’accusation tombe

Dans : PSG.

Mercredi soir, Neymar a prématurément quitté ses coéquipiers à l’occasion du déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Caen.

Touché à l’adducteur après une charge virulente du défenseur normand Steeve Yago, l’international brésilien est sorti du terrain en pleurs. A la sortie du stade, Neymar boitait sérieusement, ce qui inquiète au plus haut point les dirigeants ainsi que les supporters du PSG à six jours du déplacement à Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Néanmoins, il ne fallait pas parler des petits bobos de Neymar à l’entraîneur du Stade Malherbe de Caen, Pascal Dupraz. Au micro d’Eurosport, l’ex-entraîneur d’Evian Thonon-Gaillard a été fidèle à sa réputation, lançant une punchline piquante à l’égard du n°10 de Paris.

« On aurait aimé peut-être un penalty sur l'action de Yago qui lui vaut un carton jaune alors qu'à mon avis, il y a penalty, a-t-il pesté. Mais, je ne vais pas pleurer, je laisse ça à Neymar » a glissé l’ancien coach du Toulouse FC, sourire en coin. Reste que la blessure de Neymar ne fait rire personne au PSG, et surtout pas Mauricio Pochettino. Dans les travées du stade Michel D’Ornano, l’entraîneur parisien était très inquiet au sujet de la santé de son joueur à moins d’une semaine du choc contre le Barça. « Il est touché à l’adducteur. Jeudi, le staff médical va l’examiner afin de connaître le diagnostic. On espère que ce n’est pas grand-chose, mais il faut attendre » pouvait simplement expliquer l’Argentin de 48 ans. Tandis que Pascal Dupraz rigole des malheurs de Neymar, le Paris SG croise les doigts pour que sa star brésilienne se rétablisse à temps pour l’échéance cruciale des Parisiens en coupe d’Europe.