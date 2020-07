PSG : Neymar est une légende de Paris, c'est validé

Dans : PSG.

Trois ans après son arrivée en France, le bilan de Neymar au Paris Saint-Germain est contrasté, principalement en raison de nombreuses blessures.

Lors de ses deux premières saisons au PSG, l’international brésilien n’a pas eu l’occasion de défendre les couleurs du club francilien lors des matchs décisifs de Ligue des Champions en raison de graves blessures. Néanmoins, l’ancienne star du FC Barcelone est quasiment toujours au top lorsqu’il est disponible, comme le prouvent ses statistiques fabuleuses (69 buts en 80 matchs à Paris). Suffisant pour d’ores et déjà affirmer que Neymar a marqué l’histoire du Paris SG ? Chacun se fera son avis sur la question mais pour Rai, ancienne gloire du club parisien, il est clair que oui.

« Neymar est un génie du football, c’est une idole mondiale. Je suis honoré de faire partie de cette tradition des Brésiliens au Paris Saint-Germain, comme c’est maintenant le cas de Neymar. Avec tout le talent qu’il a, il a mis l’objectif très haut, à savoir de gagner le championnat chaque année et de remporter la Ligue des Champions. Neymar est très admiré et très aimé à Paris. Il y a eu des moments de friction, mais Neymar a marqué l’histoire du PSG. Je le soutiens beaucoup et je pense qu’il y aura de grandes émotions avec de grands titres à Paris avec Neymar » a expliqué à Globo Esporte Rai, pour qui il ne fait aucun doute que le n°10 du PSG a d’ores et déjà marqué l’histoire du club, et continuera à le faire dans les mois et les années à venir. A condition bien sûr que l’international auriverde ne parte pas cet été, lui qui figure dans le viseur du FC Barcelone et qui n’a toujours pas entamé de discussions pour prolonger son contrat au-delà de 2022 avec le Paris SG.