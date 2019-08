PSG : Neymar est un cador, c’est le moment de le prouver !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Malgré ses envies de départ depuis le début de l’été, Neymar est toujours un joueur du Paris Saint-Germain.

Et à une semaine de la fin du mercato, la situation est toujours bloquée pour le Brésilien, courtisé par Barcelone mais qui subit le manque de moyens financiers du club catalan sur le marché des transferts. La logique aurait donc voulu que le n°10 du PSG effectue une dernière saison à Paris avant de s’en aller, même si le club catalan fait un forcing qui semble payant. Et pour Vincent Duluc, le « Ney » va devoir prouver qu’il est un grand champion en brillant en France malgré ses envies d’ailleurs, ce qui permettrait au passage de retourner un public parisien désormais très hostile.

« Si Neymar restait, par bonheur, et s’il acceptait de jouer avec les remplaçants à Metz plutôt qu’avec les titulaires à l’infirmerie, commencerait une autre histoire, avec une logique éternelle : l’objectif des plus grands joueurs du monde est toujours d’être les plus grands joueurs du monde, même les saisons où ils auraient préféré aller se faire voir ailleurs » a indiqué le journaliste de L’Equipe, qui attend clairement de Neymar des performances de haut-niveau sur le terrain et si possible dès vendredi face au FC Metz en Ligue 1. A condition bien évidemment qu’il soit toujours un joueur du Paris Saint-Germain, ce que personne ne peut assurer à 100 % à l’heure actuelle.