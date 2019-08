PSG : Neymar est triste, la raison est très simple

Dans : PSG, Ligue 1.

Victime d’une rupture du ligament de la cheville l’ayant privé de la Copa America avec le Brésil cet été, Neymar retrouve peu à peu la forme.

Présent à l’entraînement avec le groupe depuis la fin de la tournée chinoise du PSG, l’international brésilien postule pour débuter face à Nîmes dimanche, même si sa participation à cette rencontre reste indécise. Malheureux à Paris selon la presse espagnole, le joueur a surtout besoin de jouer et retrouver ses sensations. Pour son père, interrogé par AS, c’est avant tout les blessures à répétition de Neymar qui le dépriment fortement.

« Mon fils n'a pas joué au football depuis un certain temps en raison de la blessure qui l'a tenu à l'écart du terrain depuis juin, mais il a acquis une grande force pour surmonter ses problèmes. Il sera bientôt sur le terrain. La vie et le football lui ont appris à être une personne très forte dans les moments difficiles. Il redeviendra heureux quand il profitera à nouveau de son jeu » a-t-il indiqué, en gardant bien évidemment le soin de dévoiler le club dans lequel Neymar aimerait retrouver ses sensations. A ce jour, trois options semblent possible pour la suite de la carrière du Brésilien : Paris évidemment, Barcelone, et le Real Madrid…