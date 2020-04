PSG : Neymar est plus fort que CR7, en toute objectivité…

Dans : PSG.

Ces dernières années, Neymar est régulièrement comparé à Cristiano Ronaldo et à Lionel Messi mais pour l’heure, l’attaquant du PSG n’a pas atteint la régularité des deux monstres.

C’est tout du moins l’avis de la majorité des observateurs, lesquels estiment qu’il manque encore quelque chose à Neymar pour être définitivement à la table de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Mais pour Nenê, ancien joueur du PSG et compatriote de Neymar, l’ancien attaquant du FC Barcelone est déjà « plus performant » que CR7 et Lionel Messi. Un constat évidemment dressé en toute objectivité de la part de celui qui est proche de Neymar dans la vie.

« C’est dommage que la saison soit interrompue. Pour moi, il est le meilleur joueur du monde cette saison. Objectivement, il a été plus performant que Messi ou Cristiano Ronaldo. J’espère qu’il va revenir en étant au même niveau. Il semble plus concentré. Il s’est mis un truc en tête : gagner la Ligue des champions. Il est concentré à fond sur cet objectif. Ça se voit sur le terrain, il veut aider l’équipe, l’emmener en finale. C’est son rêve mais aussi celui des Qatariens. J’espère qu’il va se réaliser » a indiqué dans les colonnes du journal L'Equipe Nenê, lequel a été particulièrement séduit par les dernières prestations de Neymar avant l’interruption des compétitions en raison de la pandémie de coronavirus. Certes, l’international brésilien a été excellent lors du match retour face au Borussia Dortmund au Parc des Princes. Mais il est également bon de rappeler que Neymar était, de l’avis de quasiment tous les observateurs, complètement passé à côté de son match aller au Signal Iduna Park en se montrant notamment hors de forme et trop individualiste dans ses choix à l’instar d’ailleurs de son compère Kylian Mbappé.