PSG : Neymar est obsédé par le Barça, l’Espagne abuse

Dans : PSG.

Réunir Neymar et Messi, le FC Barcelone y songe toujours sérieusement, et la presse espagnole estime même que le joueur du PSG n'attend que ça.

La prolongation de Neymar au PSG est toujours considérée comme en très bonne voie, et le joueur en a encore récemment parlé en de tels termes. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont également confié leur confiance dans l’issue favorable de ce nouveau contrat, même si officiellement, rien n’est signé. Il est pourtant question d’une prolongation sur le très long terme, que les résultats en Ligue des Champions ne peuvent pas remettre en cause, surtout que le PSG a montré cette saison qu’il savait se mettre au niveau des plus grands. Néanmoins, le fait qu’il n’y ait toujours pas de mot « officiel » pour annoncer la prolongation de Neymar continue d’ouvrir la porte aux fantasmes de l’autre côté des Pyrénées. A tour de rôles, les médias espagnols entretiennent le rêve de voir le Brésil revenir au sein du club qui l’a fait exploser en Europe. L’idée de retrouver son association avec Lionel Messi est même capable de faire craquer totalement le « Ney » selon le Mundo Deportivo, qui a donc décidé d’en rajouter une couche.

« Neymar se sent en position de force. Il est persuadé que le PSG va devoir le renouveler, ou sinon qu’il sera vendu cet été, car un départ libre dans un an n’est pas imaginable. Il y a ce qu’il dit en public, avec des mots gentils, et ce qu’il pense en privé. Et la réalité est que le Brésilien continue de proposer de revenir au Camp Nou car il est conscient de ce qui est en train de se passer avec Lionel Messi. C’est toujours son obsession, celle de jouer avec Léo. Et si ça peut être au Barça, c’est bien mieux pour lui », a fait savoir Mundo Deportivo, persuadé qu’un énorme coup de Trafalgar peut encore avoir lieu dans les prochaines semaines. Il faudrait pour cela que le Barça, en grande difficulté financière, trouve aussi une planche à billets salvatrice pour priver le PSG d’un duo Messi-Neymar, dont il peut aussi rêver après avoir effectué une première offre de contrat au prodige argentin.