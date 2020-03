PSG : Neymar est déjà chaud pour la reprise

Dans : PSG.

Comme c’est désormais le cas partout en France, le PSG a décidé de suivre les instructions du gouvernement et d’interdire tous les entrainements ou déplacement des joueurs jusqu’au Parc des Princes ou au Camp des Loges.

Résultat, il n’y a plus de programme collectif pour cette pause assez surréaliste au coeur de la saison, mais pour des raisons de santé bien légitimes. Le PSG attend officiellement mardi et la fameuse réunion en téléconférence de l’UEFA connaitre la suite de la saison, mais cette trêve liée à la propagation du Coronavirus va au moins durer plusieurs semaines. Résultat, les joueurs vont devoir être vigilants, tant cette pause forcée est inhabituelle. Neymar, à qui une mise au repos forcée avant le match face à Dortmund avait fait beaucoup de mal physiquement, a décidé de prendre le taureau par les cornes et ne compte pas se laisser aller.

Il fait suivre régulièrement à ses abonnés sur les réseaux sociaux dont Instagram ses efforts physiques sur des tapis de course ou dans un espace de musculation de sa maison. Depuis samedi, sans visiblement se ressentir des problèmes à l’épaule rencontrés mercredi contre Dortmund, le Brésilien enchaine les séances et semble déterminé à reprendre la compétition avec la meilleure forme possible, lui qui a aidé le PSG à enfin passer le cap des 1/8e de finale de la Ligue des Champions.