PSG : 12 joueurs à la porte du Barça, Neymar le vaut bien

Toujours en grande difficulté financière, le FC Barcelone va avoir du mal à se renforcer cet été.

Pour faire venir Miralem Pjanic, le club catalan a du se séparer d’Arthur dans un système d’échange en deux temps qui permet de limiter les investissements. Après une saison très décevante d’Antoine Griezmann malgré les 110 ME déboursés pour le faire venir de l’Atlético Madrid, les caisses sont vides. Et pourtant, les socios rêvent de voir débarquer une pointure en attaque, pour soulager un duo Suarez-Messi toujours aussi efficace, mais qui aurait besoin d’un souffle nouveau pour continuer à viser les sommets. Les noms de Lautaro Martinez de l'Inter Milan et Neymar du PSG sont souvent évoqués à Barcelone, et Josep Maria Bartomeu a bien envie de tenter le coup cet été. Pour cela, Marca révèle que le Barça a mis tout simplement 12 joueurs en vente afin de réunir les fonds nécessaires à l’une de ces opérations.

C’est donc une équipe complète qui est mise sur le marché des transferts, avec le gardien Neto, les défenseurs Semedo, Umtiti, Junior Firpo, les milieux Rakitic, Arturo Vidal, les attaquants Dembélé et Braithwaite, ainsi que les joueurs prêtés la saison passée et sur le retour (Todibo, Coutinho, Rafinha et Alena). De quoi récupérer des sommes non négligeables et surtout faire une grosse place dans la masse salariale avec certains éléments très bien payés, ou achetés très chers comme Coutinho et Dembélé. Reste à savoir si le FC Barcelone parviendra à boucler ces opérations à l’heure où les clubs européens comptent aussi leurs sous.