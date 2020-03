PSG : Neymar est à la rue physiquement, ce journaliste est cash

Dans : PSG.

Depuis le match contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Neymar est régulièrement critiqué par les observateurs pour sa méforme physique.

« Bouffi » selon Daniel Riolo, l’attaquant du Paris Saint-Germain est pourtant à son poids de forme selon une source interne du PSG, interrogée par L’Equipe. Il y a en revanche une chose sur laquelle tout le monde est d’accord, c’est que Neymar manque cruellement de rythme après son absence due à sa blessure aux cotes, puis sa suspension contre Dijon. Cela inquiète forcément à moins d’une semaine de la réception du Borussia Dortmund en Ligue des Champions, comme l’a indiqué le journaliste de France Bleu Paris, Stéphane Bitton.

« Neymar a encore besoin d’un peu de temps de jeu car pour l’instant c’est un peu compliqué physiquement. On sait et on a compris que la différence face à Dortmund viendra évidemment du tandem Mbappé-Neymar. C’est eux qui vont porter la qualification du PSG. En tous les cas, c’est ce qu’on attend de leur part » a indiqué le journaliste, avant de s’attarder sur le reste de l’équipe du Paris Saint-Germain après la victoire à Lyon et avant le match contre le Racing Club de Strasbourg, samedi à 17h30 à La Meinau. « Jusqu’au carton rouge de Marçal (61e minute), Paris ne m’a pas rassuré, c’est le moins que l’on puisse dire. Le retour de Marquinhos en défense centrale n’a pas donné pleinement satisfaction. La paire Gueye-Paredes ne vaut pas la triplette Marquinhos-Verratti-Gueye, mais on sait que Verratti sera suspendu pour le match face à Dortmund ». Assurément, ce PSG diminué par les absences de Silva et Verratti n’est pas au point collectivement et aura plus que jamais besoin des exploits individuels de Neymar face au Borussia Dortmund. Espérons pour Paris que le Brésilien aura retrouvé la forme…