PSG : Neymar épargné, un énorme miracle !

Dans : PSG.

Exclu samedi après-midi lors du match entre Lille et le PSG, Neymar risquait jusqu’à cinq matchs fermes de suspension.

A en croire les informations obtenues par RMC, la star du Paris Saint-Germain ne devrait cependant pas écoper d’une suspension trop lourde. Et pour cause, le Brésilien n’est plus sous le coup du match de sursis qu’il avait reçu après son carton rouge contre l’OM et son altercation avec Alvaro Gonzalez. La radio rappelle qu’un sursis court sur dix matchs de Ligue 1 et que ceux-ci ont été dépassés, ce qui va permettre à Neymar d’éviter une suspension trop lourde en plein cœur du sprint final de la Ligue 1, alors que le Paris Saint-Germain galère à la deuxième place. Un autre élément joue en faveur de Neymar et du club de la capitale dans ce dossier.

Pas de sanction trop lourde à prévoir

La commission de discipline de la LFP accorde une importance primordiale au fait que Neymar a reçu deux cartons jaunes et non pas un carton rouge direct. Cela devrait, sauf rebondissement, réduire la suspension de l’attaquant du PSG. « Difficile toutefois, compte tenu des images, d’imaginer une sanction supérieure à 3 matchs de suspension. La commission de discipline de la LFP peut par ailleurs assortir d’un nouveau sursis une partie de cette sanction » précise la radio. Quid, par ailleurs, des échauffourées dans les entrailles du Parc des Princes avec Tiago Djalo ? Pour rappel, les deux hommes ont tenté d’en venir aux mains et ont été séparés par des vigiles et des membres de la sécurité des deux clubs. La commission de discipline de la LFP dispose des images et tranchera dans les heures à venir. Mais vraisemblablement, c’est vers une sanction avoisinant les trois matchs de suspension que l’on se dirige pour Neymar. Un moindre mal alors que certains supporters du PSG craignaient que le Brésilien ne rejoue plus en Ligue 1 cette saison.