PSG : Neymar ennemi n°1 du Barça, son mercato est réglé

Dans : PSG.

Dans quelques semaines, les Socios du FC Barcelone passeront aux urnes afin d’élire leur nouveau président.

En toute logique, les candidats multiplient les interventions dans la presse afin de défendre leur projet, et les mêmes questions reviennent en boucle. L’avenir de Lionel Messi est régulièrement mis sur la table, tout comme le possible retour de Neymar. Interrogé par Goal, le candidat Victor Font a sèchement fermé la porte à un éventuel come-back de la star du Paris Saint-Germain. Pour le candidat à la présidence du FC Barcelone en janvier prochain, il est tout simplement hors de question de faire venir un joueur en procès permanent avec le club blaugrana. De plus, il tombe sous le sens que financièrement, le vice-champion d’Espagne en titre n’est pas en mesure de boucler une opération si onéreuse…

« C'est l'heure de la campagne, il est donc normal d'entendre parler de noms populaires, mais les supporters sont intelligents et savent pour la première fois de l'histoire qu'il ne s'agit pas de promettre un nom étonnant, comme cela s'est produit avec Beckham en 2003. Maintenant, nous devons susciter l'intérêt sous d'autres angles, il y a une nouvelle génération qui mérite des responsabilités et les bonnes conditions pour que les décisions soient prises. Neymar ? Désormais, le club aura un leadership fort. De plus, le club est ce qu'il est sur le plan financier et il veut probablement un salaire compétitif, nous ne pouvons pas payer pour cela. Au-delà de ces faits, nous ne pouvons pas oublier de nombreux autres aspects. Nous sommes le Barça et le club est plus important que quiconque. Neymar nous a quittés, il poursuit constamment le FCB en justice, je pense que ce choix est évident » a lancé le candidat, fermement opposé à un retour de Neymar à Barcelone dans les prochains mois.