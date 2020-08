PSG : Neymar en larmes, du grand cinéma à Lisbonne...

Dans : PSG.

Abattu après la défaite contre le Bayern Munich (1-0) en finale de la Ligue des Champions dimanche, l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar était en larmes. Une scène surjouée selon Olivier Rouyer.

« Inconsolable », soit l’adjectif choisi par nos confrères de L’Equipe pour la Une de ce lundi, avec une photo d’un Neymar particulièrement affecté. L’attaquant du Paris Saint-Germain a eu bien du mal à encaisser l’échec en finale de la Ligue des Champions. A tel point que ses adversaires bavarois comme David Alaba et l’entraîneur Hans-Dieter Flick sont venus soutenir le Brésilien, en larmes après le coup de sifflet final. Et même jusqu’au bout de la soirée. Une longue scène totalement surjouée d’après le consultant Olivier Rouyer, persuadé que la star parisienne en a fait des tonnes pour soigner son image auprès du public.

« Moi, les larmes de Neymar, excusez-moi mais ça ne passe pas, a réagi le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe. Je n'ai pas envie de vous dire que c'est du pipeau… Pour moi, quand tu as un moment de grosse déception, c'est un moment où tu es dans une tristesse pendant trois, quatre ou cinq minutes où vraiment tu craches quelque chose. Mais quand tu la gardes pendant une heure, une heure et demie... Peut-être que j'ai l'esprit mal tourné mais je suis déçu. » Décevant pendant la partie, l’ancien Barcelonais aurait donc été plus convaincant dans sa performance d’acteur…