PSG : Neymar emmène Messi et Mbappé dans une virée délirante

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Surmotivé en ce début de saison, Neymar essaye de convaincre Messi et Mbappé de marquer l'histoire en dépassant un record légendaire.

La MSN vs la BBC. Pendant des années, la Liga a vibré pour connaitre le meilleur trio offensif du pays, voire du monde. Le gang formé par Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar a frappé très fort au niveau des statistiques, même si le trident composé de Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo a été époustouflant quand il fallait aller chercher un trophée. Et si le trio composé de Lionel Messi, Neymar et désormais Kylian Mbappé, devenait le plus prolifique de tous les temps ? C’est un objectif réalisable vu le début de saison réalisé par le PSG et les trois hommes, littéralement intenables depuis le Trophée des Champions. Les buts s’empilent et les statisticiens commencent à se pencher sur le phénomène même si la saison vient à peine de débuter. Selon le journal argentin Olé, Neymar rêve d’emmener ses deux coéquipiers sur le toit du monde, et faire en sorte de marquer un peu plus l’histoire en écrasant l’Europe tout en faisant trembler les filets à un rythme effréné.

En trois matchs de Ligue 1, le PSG a inscrit 17 buts (7 à Lille, 5 contre Montpellier et Clermont). Sur ce total, 12 ont été l’oeuvre du trident magique des Parisiens. Lionel Messi est sur une autre planète par rapport à la saison dernière, et à ce rythme, il devrait rapidement dépasser son total de l’exercice 2021-2022. Les férus de chiffres ont souligné que, si les trois joueurs continuent sur cette lancée, ils totaliseraient 152 buts en championnat en fin de saison. Bien évidemment, le football n’est pas uniquement une ligne de statistiques, mais cela démontre que des records qui paraissaient fous, sont encore possibles.

Des chiffres fous, mais un titre au bout !

A leur prime, Messi, Suarez et Neymar ont débuté 113 matchs en commun, pour un total de 252 buts marqués, et 77 % de victoires. Sur chaque match du Barça à cette époque, 2,23 buts étaient inscrits par l’une des trois stars offensives. Et sur l’ensemble des rencontres, 79 % des buts de l’équipe revenait à Messi, Suarez et Neymar. Des chiffres fous et qui surpassent dans quasiment tous les domaines ceux de la BBC du Real Madrid. La MNM sait ce qu’il lui reste à faire, même si les buts en Ligue 1 et les chiffres ne sont pas tout. Car le Barça avec son trio, a surtout remporté neuf titres et la Ligue des Champions. Lionel Messi et Neymar, cette fois-ci accompagnés de Mbappé, peuvent-ils se surpasser et frapper encore plus fort six ans plus tard ? Ce serait un nouvel exploit de plus pour les trois hommes, qui savent toutefois que la saison est longue et que tous ces buts marqués ne valent pas grand chose s’il n’y a pas de très belles choses au bout en fin de saison.