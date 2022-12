PSG : Neymar éliminé, ce Parisien boit ses larmes

Dans : PSG.

L'élimination du Brésil et de Neymar a clairement fait plaisir à un ancien joueur du PSG resté proche du club de la capitale. Le numéro 10 se voit reprocher son manque d'humilité.

Dans quel état le Paris Saint-Germain va récupérer Neymar dans les prochains jours, quand il sera l’heure de reprendre le chemin de l’entrainement ? Le Brésilien avait axé toute sa préparation sur l’évènement de ce mois de décembre au Qatar, et semblait dans la forme de sa vie. Mais sa blessure contractée face à la Serbie a certainement coupé son élan, et son rendement depuis son retour a clairement baissé. Motivé comme jamais à l’idée de gagner la plus grande des compétitions pour la première fois de sa carrière, Neymar a toutefois poussé le bouchon un peu loin à son arrivée au Qatar. Notamment quand il a rajouté une sixième étoile sur son short dans un message sur les réseaux sociaux. Comme pour les danses annoncées à l’avance et répétées à chaque but, les Brésiliens sont passés pour des joueurs manquant d’humilité, qui se voyaient déjà gagner avant d’avoir disputé les matchs couperets.

C’est également le sentiment d’Eric Rabesandratana, ancien défenseur du PSG et toujours suiveur de près du club de la capitale, pour lequel il est sollicité en tant que consultant sur plusieurs médias. S’il apprécie énormément le PSG, « Rabé » s’est montré sans pitié avec Neymar. « Allez, rentre à Paris et respecte le football Neymar », a lancé l’ancien défenseur, qui n’a forcément pas eu l’approbation de tous les supporters du PSG avec cette phrase lapidaire. « C’est à Ney de respecter le foot ? » s’est vu demander l’ancien joueur. « Oui !! Quand tu mets la 6e étoile avant de la gagner. Tu ne respectes pas le football !!! Alors, tu rentres chez toi et tu apprends le respect !!! », a balancé Eric Rabesandratana, très remonté à l’encontre du numéro 10 du PSG. Cette sortie a valu en tout cas de nombreux retours au consultant, certains estimant que la ligne était fine entre manque d’humilité et grosse ambition d’aller chercher cette nouvelle étoile.

Toujours est-il que Neymar ne sera pas champion du monde, et que le PSG va certainement récupérer un joueur abattu et pas forcément tout de suite motiver pour les matchs de Ligue 1 et de Coupe de France à venir en plein coeur de l’hiver. Surtout que sa cheville n’est probablement pas totalement guérie suite à la sérieuse blessure subie lors du premier match contre la Serbie. Si le Brésil avait forcé les choses pour que Neymar revienne au plus vite, on se doute qu'après l'élimination, le staff médical du Paris Saint-Germain va rapidement vouloir en savoir plus sur l'évolution de la cheville de son numéro 10. Tout cela en espérant que le joueur brésilien ne soigne pas sa déprime dans des soirées qu'il ne fréquentait plus depuis plusieurs mois afin de bien préparer le Mondial au Qatar.