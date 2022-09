PSG : Neymar effondré et en colère, c'en est trop !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Auteur du dernier but du PSG, Neymar a célébré avec soulagement son premier but européen en 12 rencontres. Mais le carton jaune qu’il a récolté ensuite l’a mis dans une colère noire.

Neymar va-t-il désormais devoir faire attention quand il célèbre ses buts ? Déjà averti par le passé pour son jeu très provocateur ou ses simulations, le numéro 10 du PSG a pris un carton jaune d'un nouveau genre en fin de match contre le Maccabi Haïfa. La raison ? Sa célébration où il fait le fou en tirant la langue au public, qui a été jugée provocatrice par l’arbitre de la rencontre. Les Parisiens, et le Brésilien bien sûr, n’ont au départ même pas compris pourquoi Neymar avait été averti par Daniel Siebert, pensant qu’il avait tardé à reprendre le jeu car le but avait été annulé. Mais son but n’était pas le problème, et c’était plutôt son geste déjà effectué plusieurs fois cette saison, et qui correspond selon lui à une grimace contre les haters, qui a retenu l’attention de l’officiel.

Marco Verratti a eu beau se plaindre de longs instants, l’arbitre a maintenu son carton jaune et en expliquant bien qu’il s’agissait d’un comportement inapproprié, rappelant l’épisode où Edinson Cavani avait reçu un carton jaune pour avoir mimé de tirer en direction du public. Après le match, Neymar n’avait clairement pas décoléré car il a rapidement pris son smartphone pour envoyer des messages de dégoût sur tous les réseaux sociaux possibles. « Quel manque total de respect envers le sportif. Ce genre de choses ne peut pas arriver. Je prends un carton jaune alors que je n’ai rien fait. Et l’arbitre ? Il ne dira jamais qu’il s’est trompé, il persistera. Beaucoup de manque de respect », a balancé le Brésilien sur Twitter, avant de prendre le relai dans une vidéo sur Instagram.

Les arbitres prévenus pour la prochaine célébration de Neymar

Falta de respeito total com o atleta. Esse tipo de coisa não pode acontecer..

tomo o amarelo por simplesmente não ter feito nada e continuo prejudicado. E o juiz? Nem dizer que errou, ele vai!

Muita falta de respeito — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2022

« Le football devient de plus en plus ennuyeux. Alors encore une victoire, ok. On continue. Mais là, célébration et carton jaune. Un de plus sur la liste contre Neymar Junior. Ça n'arrive qu'à moi. La prochaine fois, je préviendrai les arbitres sur ce que je vais faire », a livré un Neymar désabusé, et persuadé que l’officiel voulait simplement se faire plaisir en lui mettant un carton jaune. Ce carton jaune et le seul récolté par le Paris SG lors de ce match, mais il fait incontestablement beaucoup parler, car pour les amateurs de football habitués à voir le « Ney » célébrer ses buts, ce n’était en rien une provocation contre le public de Haïfa. Le numéro 10 parisien préférera en tout cas retenir son but en fin de match, qui met fin à une longue disette de 11 matchs sans marquer sur la scène européenne. Pour le reste, il sera intéressant de voir si le Brésilien se prendra un carton jaune la prochaine fois qu'il effectuera cette célébration, ou bien s'il décidera de changer de façon de fêter ses buts.