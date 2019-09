PSG : Neymar doit s’excuser, c’est impératif !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Cet été, la saga Neymar a animé le mercato des supporters du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le Brésilien a fait des pieds et des mains pour quitter la capitale, poussant le bouchon très loin en indiquant clairement que son meilleur souvenir était la remontada subie par Paris au Camp Nou. Après cela, les spectateurs du Parc des Princes l’ont forcément mauvaise et exigent des excuses de la part de Neymar. Une demande légitime selon Raymond Domenech, lequel a indiqué sur la Chaîne L’Equipe que le n°10 du PSG avait tout intérêt à demander pardon aux fans avant de refouler la pelouse du Parc face à Strasbourg samedi après-midi.

« Bien sûr qu’il y a la dimension avec les supporters à prendre en compte. Il doit être capable de parler pour ne pas rester sur un malentendu. Même Silva a dit qu’il a fait des erreurs de comportement. Dans le jeu, il reste exceptionnel. Mais il a un vrai rapport d’opposition avec les fans du PSG. Il peut retrouver un rapport d’amour s’il dit : Ok, j’ai fait une erreur, je vais vous montrer de quoi je suis capable réellement. Il a des agents de communication. Même s’il le dit en portugais ce sera bien. Les fans ont été déçus de son comportement. Il doit faire amende honorable et reconnaître qu’il s’est un peu planté et promettre qu’ils vont maintenant faire quelque chose de grand » a lancé l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France. Reste que du côté de Paris, cela n’est pas au programme, aucune communication officielle n’étant prévue.