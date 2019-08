PSG : Neymar doit revenir au Barça, il se met à genoux

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Lundi, le mercato fermera officiellement ses portes et d’ici là, Neymar aura peut-être bien changé de club.

Et pour cause, le Brésilien s’est considérablement rapproché du FC Barcelone au cours des dernières heures. Mardi, les positions des deux clubs se sont rapprochés et désormais, un accord ne semble plus si loin sur les bases d’un transfert de 170 ME en plus d’un joueur, sans doute Ousmane Dembélé. Une nouvelle qui va ravir la légende brésilienne Rivaldo, lequel s’est littéralement mis à genoux sur Instagram pour réclamer le come-back de Neymar en Catalogne.

« Nous savons tout ce qui est arrivé avec Neymar. Son départ du Barça était une erreur, il n’aurait jamais dû quitter l’un des plus grands clubs du monde. Mais il a hâte de revenir et d’assumer ce qu’il a fait. Président du FC Barcelone et tous les membres du conseil ne laissez pas Neymar signer dans un autre club. J’espère que ça va se régler avec le PSG et qu’il pourra retourner là où il n’aurait jamais dû partir. Visca Barça » a lâché l’ancien attaquant légendaire du FC Barcelone, qui estime que la véritable place de Neymar est à Barcelone, et pas au PSG. Les fans de Paris apprécieront…