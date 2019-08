PSG : Neymar au Barça, c’est fait… si Dembélé est d’accord !

Dans : PSG, Mercato.

Neymar est plus proche que jamais du FC Barcelone. Le club catalan a beaucoup avancé dans ses discussions avec le Paris Saint-Germain ce mardi, et des échos souvent différents ressortent de cette réunion. Mais deux tendances fortes en découlent : un accord serait proche pour le transfert de Neymar, et il ne dépendrait que d’une chose, celui d’Ousmane Dembélé pour rejoindre le PSG. Le club de la capitale est prêt à consentir de gros efforts et à baisser ses prétentions à condition de récupérer l’ailier français dans l’échange, quitte à beaucoup faire diminuer le prix véritable de Neymar. Une solution qui conviendrait à tout le monde selon la RAC1, qui affirme que le FC Barcelone est désormais optimiste quant à la résolution positive de cette affaire. Le père de Neymar le serait désormais aussi lui qui a fait un passage remarqué sur les réseaux sociaux en « likant » sur différents réseaux des publications soulignant le retour nécessaire de son fils au FC Barcelone.

Quant à l’opération à proprement parler, ce serait encore très flou. Un montant de 180 ME payable en deux fois en 2019 puis 2020 a été proposé par le PSG, provoquant l’intérêt des dirigeants parisiens. Mais l’inclusion de Dembélé permettrait bien évidemment de réduire cette somme, et au PSG de récupérer un joueur offensif tout en ayant une enveloppe pour recruter rapidement des joueurs afin de compléter l’équipe de Thomas Tuchel. Autant dire qu’il y a encore du travail pour les deux camps, mais désormais, tout semble reposer sur les épaules d’Ousmane Dembélé. Une sacrée pression pour l’international français, qui a maintes fois fait savoir par son agent qu’il n’avait aucune intention de bouger.