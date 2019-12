PSG : Neymar et Paris, divorce annoncé à cause de Mbappé ?

Dans : PSG.

Neymar va quitter le Paris Saint-Germain pour repartir au FC Barcelone, la presse espagnole n'en démord pas. Cette fois, Kylian Mbappé serait la cause de ce départ.

A moins de 48 heures de l’ouverture du mercato d’hiver, le dossier Neymar revient de plus en plus sur le devant de la scène alors même que le départ de la star du Paris Saint-Germain est totalement inenvisageable en janvier. Mais c’est dans la perspective du marché estival des transferts 2020 que la presse sportive catalane revient à la charge sur le cas Neymar. Ce lundi, Sport est sans détour et fait un titre définitif concernant l’attaquant du Paris SG et de la Seleçao : « Neymar-PSG : divorce annoncé ». Pour le média, tout indique que l’ancien barcelonais reviendra au Barça, agacé qu’il serait par la place prise par Kylian Mbappé dans le cœur de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, et même dans celui de l’Emir du Qatar.

Le PSG mise tout sur Mbappé, Neymar s'agace

Pour Sport, tout est fait au Paris Saint-Germain pour que Kylian Mbappé soit le numéro 1 sans partage, et Neymar doit se contenter désormais d’être dans l’ombre du champion du monde français, ce qu’il aurait beaucoup de mal à vivre. « Il est donc clair que le PSG a clairement parié sur Mbappé, au milieu des rumeurs qui entourent l'avenir de Neymar, lesquelles indiquent toutes qu’il sera loin de Paris. Le club est clair sur ce sujet et c'est pourquoi il commence à mettre de côté l'image du joueur brésilien, pour se concentrer sur le Français, qui, avec 18 ans, a été la star de la Coupe du monde et a été choisi cette année comme le meilleur joueur français de 2019, pour devant Benzema et Griezmann. Le PSG a dépensé l'argent pour une promesse de briller. Et ça a fonctionné. Al-Khelaïfi a son étoile et est aussi de chez lui, de France », explique Jordi Delgado, qui ne croit pas du tout à la belle histoire d’amitié entre Neymar et Kylian Mbappé. L’avenir dira qui dit vrai dans toute cette histoire, même s’il est clair qu’on est reparti pour un très long feuilleton Neymar au PSG.