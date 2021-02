PSG : Neymar dit pourquoi il ne jouera jamais en Angleterre

Dans : PSG.

Questionné à propos d'un éventuel transfert en Angleterre, Neymar ne s'est pas montré emballé.

Lors de chaque mercato depuis l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain, de nombreuses rumeurs venaient faire trembler les supporters parisiens. La plus pressante étant celle d'un retour à Barcelone. Le Real Madrid s'est également montré intéressé à plusieurs reprises. Si de tels transferts auraient pu voir le jour au cours des saisons précédentes, le contexte économique actuel empêche complètement les deux géants espagnols de pouvoir espérer s'offrir le Brésilien. Cette situation est d'ailleurs peut-être un des motifs de la volonté annoncée par Neymar de prolonger avec Paris. Si l'on écarte le Real et le Barça, seuls une poignée de clubs seraient en mesure de se payer le numéro 10 parisien, et ceux-ci évoluent tous dans le championnat anglais. Interrogé par le Daily Mail, le milieu offensif ne s'est pas montré très enthousiaste à l'idée d'évoluer un jour en Premier League.

« Je ne regarde pas beaucoup la Premier League, mais j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de contacts physiques dans le jeu... Mais la ligue française a aussi trop de contacts physiques !» a répondu le joueur parisien. Une manière polie de recaler l'intérêt du foot anglais. Manchester United, Manchester City et Chelsea, les trois clubs qui semblaient en mesure de financer un tel transfert, sont prévenus. Souvent critiqué pour sa tendance à tomber facilement lors des duels, que cela soit en club ou en équipe nationale, Neymar aurait probablement eu beaucoup de mal à s'adapter à un championnat aussi physique que la Premier League, où l'intensité est largement supérieure à la Ligue 1.